Нужны участники в группу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок200 просмотров

Нужно раскрутить группу в Вк. Нужны 10000 участников к каждой группе. Тематика- Авто. Предлагайте свои цены и сроки. Оплата по факту Яндекс деньгами или Вебмани

11 лет назад
likest24
Андрей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров