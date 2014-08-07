Нужен ручной постинг по форумам, ВКОНТАКТЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок378 просмотров

База форумов ваша.

Суть работы - посты на форумах, комментарии в блогах на женскую тематику.

Интересующие разделы - женские форумы, красота, здоровье, макияж, косметика, фитнес, диеты, дом, интерьер, психология и т.п., а так же, любые другие, массово посещаемые разделы.

Услуга требуется на регулярной основе.

10 лет назад
anna_2803
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров