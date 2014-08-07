Добрый день Нужно зарегистрировать профиля под веб сайт в таких со сетях Вконтакте, google + , facebook, twiter, feedburner и настроить кросспостинг через rss wordperss сайта в эти соц сети ...
Нужен ручной постинг по форумам, ВКОНТАКТЕ
База форумов ваша.
Суть работы - посты на форумах, комментарии в блогах на женскую тематику.
Интересующие разделы - женские форумы, красота, здоровье, макияж, косметика, фитнес, диеты, дом, интерьер, психология и т.п., а так же, любые другие, массово посещаемые разделы.
Услуга требуется на регулярной основе.
Заявки фрилансеров
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