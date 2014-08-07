Регистрация в соц сетях и настройка кросспостинга

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Добрый день

Нужно зарегистрировать профиля под веб сайт

в таких со сетях

Вконтакте, google + , facebook, twiter, feedburner

и настроить кросспостинг через rss wordperss сайта в эти соц сети

Постить не больше половины статьи

Собрать все доступы в .txt

Такое нужно проделать с 2мя сайтами

11 лет назад
aleksandr_b
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров