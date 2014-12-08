Администрирование групп (FB+Twitter)

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок184 просмотра

Сфера – видеопроизводство (в основном, корпоративное видео), регион – Москва.

По оплате: 6000/мес за ведение групп + возможны дополнительные заказы на раскрутку видеороликов в Youtube и соц.сетях. Это будет оплачиваться отдельно. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Задачи в FB

1. Таргетинговый выбор целевой аудитории и приглашение их в группу (250-300 в мес.)

2. Добавление материалов, соответствующих тематике группы (новости, статьи по теме, видео) – 2-3 поста в день

3. Создание голосований и опросов (3-4 в месяц), обсуждений (в т.ч. фейковых с 5-10 эккаунтов)

4. Обмен ссылками и информацией с группами, соответствующими тематике

5. Удаление спама (2 раза в день)

6. Отчет раз в месяц о результатах

+В Твитере:

1. Создание страницы с нуля

2. Привлечение качественных фоловеров, соответствующих ЦА (300-400 в мес.)

2. Количество твитов в месяц 150-200 (в день – 5-10)

3. Ретвиты (2-3 в день)

4. Реплаи (2-3 день)

5. Отчет раз в месяц о результатах

11 лет назад
Video_production
Полина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
$170
30 дней
Александр хорошо выполняет свою работу - все договорённости выполняет, регулярно наполняет группу интересным контентом и набирает оговоренное количество лайков, присылает отчеты ежемесячно. Результат за первые 4 месяца - количество посетителей сайта компании из фейсбука растет на 10%/месяц. В общем, мы довольны.
Отличный заказчик. Оплата всегда вовремя, задачи ставит четко и понятно. На вопросы реагирует оперативно, приятно работать с профессионалами.

Заявки фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)

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