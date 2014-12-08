Нужно немного раскрутить группу ВК, подписчики должны быть реальными, 150 подписчиков нужно прибавить
Администрирование групп (FB+Twitter)
Сфера – видеопроизводство (в основном, корпоративное видео), регион – Москва.
По оплате: 6000/мес за ведение групп + возможны дополнительные заказы на раскрутку видеороликов в Youtube и соц.сетях. Это будет оплачиваться отдельно. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество.
Задачи в FB
1. Таргетинговый выбор целевой аудитории и приглашение их в группу (250-300 в мес.)
2. Добавление материалов, соответствующих тематике группы (новости, статьи по теме, видео) – 2-3 поста в день
3. Создание голосований и опросов (3-4 в месяц), обсуждений (в т.ч. фейковых с 5-10 эккаунтов)
4. Обмен ссылками и информацией с группами, соответствующими тематике
5. Удаление спама (2 раза в день)
6. Отчет раз в месяц о результатах
+В Твитере:
1. Создание страницы с нуля
2. Привлечение качественных фоловеров, соответствующих ЦА (300-400 в мес.)
2. Количество твитов в месяц 150-200 (в день – 5-10)
3. Ретвиты (2-3 в день)
4. Реплаи (2-3 день)
5. Отчет раз в месяц о результатах
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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