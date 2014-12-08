Администрирование групп (FB+Twitter)

Сфера – видеопроизводство (в основном, корпоративное видео), регион – Москва.

По оплате: 6000/мес за ведение групп + возможны дополнительные заказы на раскрутку видеороликов в Youtube и соц.сетях. Это будет оплачиваться отдельно. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Задачи в FB

1. Таргетинговый выбор целевой аудитории и приглашение их в группу (250-300 в мес.)

2. Добавление материалов, соответствующих тематике группы (новости, статьи по теме, видео) – 2-3 поста в день

3. Создание голосований и опросов (3-4 в месяц), обсуждений (в т.ч. фейковых с 5-10 эккаунтов)

4. Обмен ссылками и информацией с группами, соответствующими тематике

5. Удаление спама (2 раза в день)

6. Отчет раз в месяц о результатах

+В Твитере:

1. Создание страницы с нуля

2. Привлечение качественных фоловеров, соответствующих ЦА (300-400 в мес.)

2. Количество твитов в месяц 150-200 (в день – 5-10)

3. Ретвиты (2-3 в день)

4. Реплаи (2-3 день)

5. Отчет раз в месяц о результатах