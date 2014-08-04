Раскрутка группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок179 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо привлечение в группу живых людей, по таргетам: возраст, страна.

+ привлечение контактов из групп-саттелитов (список получит выбранный исполнитель).

Жду информации по цене, срокам, а так же портфолио от исполнителей.

11 лет назад
jurcha
Юрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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