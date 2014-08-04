Раскрутка группы в ВК

Продвигается группа ВК, для вывода в топ в поиске нужно разместить ссылку на группу на других бесплатных сайтах (блоги, порталы, дневники типа http://www.diary.ru/ и тд.). Вообщем мне нужно размещение ссылки группы с текстом на площадках, ...