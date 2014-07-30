SMM продвижение на Европу (Англия, Франция и тд)

Есть интернет-магазин брендовой одежды и обуви, интересует продвижение в соц. сетях.

Ребят, сразу обозначу, подписчики аля "боты", "офферы" и тд не интересуют.

В заявках хочу увидеть четкое понимание того, что нужно сделать, а именно ориентировать группы на продажу товара.

Схему работы адекватную, план действий. В ЛС, скайп, на телефон и тд, не пишите, пожалуйста. Оставляйте заявки, по ним свяжемся и обсудим.