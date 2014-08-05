Необходимо написать 10 постов на форумах (тематика: интернет/софт/хакфорумы) с видной даже незарегистрированным посетителям кликабельной ссылкой.

Тексты сообщений — на ваше усмотрение, но текст должен быть естественным и не рекламным, чтобы сообщение прошло модерацию и не было удалено как спам.

Ссылки на главную или любую другую страницу сайта.

Оплата по факту размещения через 2-3 дней после размещения (для прохождения модерации).

Цена 100р за 10 постов.