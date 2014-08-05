Необходимо 1) Регистрация и создание групп в соц сетях и наполнять новостями 100 новостей 2) вариант а)наполнять новостями будут даны исполнителю 3)вариант б)наполнять новостями, новости исполнитель ищет сам Укажите ...
10 постов на форумах
Необходимо написать 10 постов на форумах (тематика: интернет/софт/хакфорумы) с видной даже незарегистрированным посетителям кликабельной ссылкой.
Тексты сообщений — на ваше усмотрение, но текст должен быть естественным и не рекламным, чтобы сообщение прошло модерацию и не было удалено как спам.
Ссылки на главную или любую другую страницу сайта.
Оплата по факту размещения через 2-3 дней после размещения (для прохождения модерации).
Цена 100р за 10 постов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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