Раскрутка группы вконтакте

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Завершен10 заявок304 просмотра

имеется действующая группа группа вконтакте (6800 реальных подписчиков), хотелось бы увеличить целевую аудиторию до 50000

11 лет назад
busuy
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

draganserg
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$85
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понравилось работать с Шамилем. Задача была поставлена четко,оплата была в срок. Рекомендую его,как классного заказчика.
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
$150
30 дней
Все супер!
Очень хороший заказчик. Была поставлена интересная и творческая задача, которая успешно выполнена. Продолжаем работать дальше. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

draganserg
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
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