Сфера деятельности: Без опыта, студенты График работы: Удалённая работа Требуемый опыт работы: Не имеет значения Требования: интернет; компьютер или то,что с систeмой aндроид ; внимательность, ответственность, грамотная речь, общительность, стрессоустойчивость, вежливость; ...
Раскрутка группы вконтакте
имеется действующая группа группа вконтакте (6800 реальных подписчиков), хотелось бы увеличить целевую аудиторию до 50000
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