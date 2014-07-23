Запуск и ведение системы e-mail маркетинга

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка169 просмотров

Ищется человек, способный взяться за проект e-mail маркетинга и довести его до ума.

На данный момент реализовано – сбор данных через формы на сайте, аккаунт, шаблоны, приветственные письма на Юнисендере. Есть один копирайтер, его мощностей не хватает. Тематика – мебель на заказ.

Фронт работ

Первая часть:

- Написание статей или силами фрилансеров, или самостоятельно (будет преимуществом) в заданной стилистике, верстка их на сайт через админку по образцу

- Подготовка, верстка, рассылка, анализ рассылок

- Подготовка цепочек продающих писем для определенных сегментов подписной базы

Вторая часть:

- Придумать, организовать и запустить процесс сбора подписчиков в базу

Третья часть:

- Придумать и наладить процесс конвертации подписчиков в лиды для отдела продаж

Условия

Первая часть – оплата сдельно за статьи/рассылки

Вторая часть – оплата сдельно по количеству/качеству подписчиков

Третья часть – оплата за лиды

Требования

- Вы уже делали что-то подобное и сможете продемонстрировать результаты

- Вы умеете писать

- Дружите с английским – можете прочитать статью, понять мысль, пересказать на русском, свободно гуглить в буржуйском инете

- Разбираетесь или сможете быстро разобраться в Юнисендере и несложной html-верстке

- Вы позитивный человек и вам интересен проект, как минимум, в среднесрочном плане

HTMLНаписание статей
11 лет назад
Tyr_SPb
Вадим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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