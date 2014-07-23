Есть страница instagram.com/cash4brands.ru - нужен человек, который будет заниматься добавлением контента и продвижением. Готов выслушать любые ваши предложения по продвижению. Конечная цель - получение трафика с instagram на сайт cash4brands.ru.
Запуск и ведение системы e-mail маркетинга
Ищется человек, способный взяться за проект e-mail маркетинга и довести его до ума.
На данный момент реализовано – сбор данных через формы на сайте, аккаунт, шаблоны, приветственные письма на Юнисендере. Есть один копирайтер, его мощностей не хватает. Тематика – мебель на заказ.
Фронт работ
Первая часть:
- Написание статей или силами фрилансеров, или самостоятельно (будет преимуществом) в заданной стилистике, верстка их на сайт через админку по образцу
- Подготовка, верстка, рассылка, анализ рассылок
- Подготовка цепочек продающих писем для определенных сегментов подписной базы
Вторая часть:
- Придумать, организовать и запустить процесс сбора подписчиков в базу
Третья часть:
- Придумать и наладить процесс конвертации подписчиков в лиды для отдела продаж
Условия
Первая часть – оплата сдельно за статьи/рассылки
Вторая часть – оплата сдельно по количеству/качеству подписчиков
Третья часть – оплата за лиды
Требования
- Вы уже делали что-то подобное и сможете продемонстрировать результаты
- Вы умеете писать
- Дружите с английским – можете прочитать статью, понять мысль, пересказать на русском, свободно гуглить в буржуйском инете
- Разбираетесь или сможете быстро разобраться в Юнисендере и несложной html-верстке
- Вы позитивный человек и вам интересен проект, как минимум, в среднесрочном плане
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно раскрутить группу вконтакте плюс дальнейшее ее администрирование свои цены и сроки в личкуСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день Требуется на постоянной основе исполнитель для размещения на заданных тематических форумах постов. Текст и картинки прилагаются. От вас требуется создать аккаунт и разместить нормальный ответ, либо открыть новую тему. ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется человек для публикации новостей в группе ВКонтакте и постоянного увеличения числа активных подписчиков. Тематика сообщества новости ресторанного бизнеса, афиша и события в г. Москва. На данный момент подписано 13000 чел. ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать скрипт для Instagram, который бы умел делать следующее: - автоматически «лайкать» посты на тех кого подписан или по заданному хештегу - подписываться на рандомные страницы пользователей ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Группа по печати фотографий, копицентр. Необходимо: 1. увеличить число участников группы Критерии: г. Челябинск, Челябинская область. жен/муж (80/20), от 20 до 40 лет. Набор участников должен быть не моментальным, постепенным, чтобы ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! есть сайт не сильно известной певицы , и ее нужно немного раскрутить по инстаграмму. пишите предложения. только нужно что то действительно эффективное.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать и оформить группу в facebook. Аналогичная группы Вк https://vk.com/public73497174 Добавить 10-12 постов + опрос. Оформление и дизайн - лаконично и информативно - на Ваше усмотрение. ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Суть задачи: есть сервис otvet.mail.ru. Там периодически задают вопросы. И на них отвечают. В том числе вопросы насчет интернет-заработков, партнерских программ и т.д. Что нужно: нужен человек или несколько имеющих на том ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно поработать над групами в соцсетях. А точнее над привлечением клиентов из соцсетей. Есть привязка конкретно к городу Львову (Украина).Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад