Администратор в группу вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок426 просмотров

Требуется человек для публикации новостей в группе ВКонтакте и постоянного увеличения числа активных подписчиков.

Тематика сообщества новости ресторанного бизнеса, афиша и события в г. Москва. На данный момент подписано 13000 чел.

Условия оплаты: фиксированная сумма + весь доходы с рекламы в группе (на данный момент в среднем 2-5 платных постов в месяц)

11 лет назад
dgakondaa
Артур 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта в Instagram

    Есть страница instagram.com/cash4brands.ru - нужен человек, который будет заниматься добавлением контента и продвижением. Готов выслушать любые ваши предложения по продвижению. Конечная цель - получение трафика с instagram на сайт cash4brands.ru.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт для Instagram

    Нужно написать скрипт для Instagram, который бы умел делать следующее: - автоматически «лайкать» посты на тех кого подписан или по заданному хештегу - подписываться на рандомные страницы пользователей ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутить группу ВКонтакте

    Группа по печати фотографий, копицентр. Необходимо: 1. увеличить число участников группы Критерии: г. Челябинск, Челябинская область. жен/муж (80/20), от 20 до 40 лет. Набор участников должен быть не моментальным, постепенным, чтобы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание группы Facebook

    Требуется создать и оформить группу в facebook. Аналогичная группы Вк https://vk.com/public73497174 Добавить 10-12 постов + опрос. Оформление и дизайн - лаконично и информативно - на Ваше усмотрение. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны люди для ответов на вопросы на ответ.майл.ру

    Суть задачи: есть сервис otvet.mail.ru. Там периодически задают вопросы. И на них отвечают. В том числе вопросы насчет интернет-заработков, партнерских программ и т.д. Что нужно: нужен человек или несколько имеющих на том ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Групы в соцсетях

    $100

    Нужно поработать над групами в соцсетях. А точнее над привлечением клиентов из соцсетей. Есть привязка конкретно к городу Львову (Украина).

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продажи через ВКонтакте

    $1680

    Требуется по четко заданному ТЗ и для конкретного перечня пользователей ВКонтакте. Оплата только за привлеченных клиентов из расчёта 100 рублей за 1 клиента. Средняя конверсия – 0,15 (соглашается 15 человек из ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад