Пригласить людей в группу ВК по списку

Добрый день!

Есть список из 1500 человек. Люди отобраны так, что раз в сутки бывают онлайн стабильно.

Они заинтересованы в покупке определенного товара (исполнителю расскажу).

Ваша задача с одного или нескольких ваших аккаунтов пригласить как можно больше людей из списка ко мне в группу.

Готов рассмотреть варианты с оплатой за каждого вступившего.

Пишите ваши цены, кол-во аккаунтов.

Возможно разделение между исполнителями.