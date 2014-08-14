draganserg

Поставляю ЛЮБОЕ количество клиентов в ЛЮБОЙ бизнес
Приветствую Вас друзья!
Меня зовут Сергей Драган.Мне 29 лет. Я из Киева.
Признаюсь,что являюсь специалистом по привлечению клиентов в любой бизнес из Вконтакте, других социальных сетей и тизерных сетей
Как Вы знаете, таргетированная реклама в соц. сетях и тизерная реклама - сильнейший и недорогой инструмент для привлечения стабильного потока целевых клиентов в любой бизнес.
Почему выгодно заказать рекламу у меня ?
1. 100% гарантия результата. Вы окупите затраты на рекламу и увеличите продажи и прибыль в Бизнесе. Рост продаж гарантирован!
2. Стоимость моих услуг в разы ниже, чем в рекламных агенствах.
3.Оперативность! Вы будете получать целевых потенциальных клиентов(лидов) на 2-ой день после оплаты услуг.
4.Индивидуальный подход.Тестирование разных вариантов под Ваш конкретный случай. Это даст экономию бюджета и максимально целевых лидов.
5. Быстрое создание Landing page, подписных страниц с конверсией 72% под вашу нишу по доступной цене
6. Анализ вашего сайта,торговой площадки и помощь в создании уникального торгового предложения,от которого нельзя будет отказаться! Это бесплатно.
7. Тестовый период. Вы всегда можете проверить качество моей работы за время тестового периода
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