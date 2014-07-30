Консультант по продвижению

Сфера деятельности: Без опыта, студенты

График работы: Удалённая работа

Требуемый опыт работы: Не имеет значения

Требования: интернет; компьютер или то,что с систeмой aндроид ; внимательность, ответственность, грамотная речь, общительность, стрессоустойчивость, вежливость; желание обучаться , целеустремленность , решительность , желание работать и зарабатывать, 2-3 часа времени в день

Обязанности: организация товарооборота, расширение рынка сбыта, общение с клиентами и партнерами

Условия: свободный график, дружный коллектив, мотивационные программы от компании, Постоянный карьерный рост и повышение заработной платы в зависимости от проявленных усилий.

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