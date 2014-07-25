Оптимизация канала YouTube

Что нам нужно:

- оформить канал www.youtube.com/user/tat0... как учат великие гуру

- сделать крутую заставку для видеороликов (самому или через фрилансера)

- разработать стратегию и тактику продвижения (совместно с ген. директором).

- написать инструкции для тех, кто загружает видео на канал о том, как правильно оформлять видео, описание, всплывающие элементы.

Для того, чтобы быстрее понять друг друга, заполните краткую анкету

https://docs.google.com/a/tarotman.ru/forms/d/1kVAyW6OFi3vPRd9xwmp2iW8EMqlLPKdqORfFAm9b-1Y/viewform