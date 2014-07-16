coloured7times

Алёна Тищенко coloured7times

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оптимизация канала YouTube

    $1000

    Что нам нужно: - оформить канал www.youtube.com/user/tat0... как учат великие гуру - сделать крутую заставку для видеороликов (самому или через фрилансера) - разработать стратегию и тактику продвижения (совместно с ген. директором). - написать инструкции для ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактор, корректор текстов

    Эта возможность для всех тех, кто отменно владеет русским языком, любит качественные тексты и знает, как из текста сделать конфетку. Наша команда ищет редактора на длительный срок сотрудничества в удаленном формате. Мы занимаемся продюсированием обучающих программ ...

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист по трафику

    Если вы хотите заниматься небанальными проектами и забыть про уныние офисной жизни, то следующее предложение для вас. Медиа-холдинг Unoia ищет волшебника по набору подписной базы на длительный срок в удаленном формате. Что у нас есть: качественные ...

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    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад