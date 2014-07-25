Вконтакте - создание и раскрутка сообщества-группы

Есть компания по шиномонтажу+автомойка.

Задачи:

1. Сделать группу(сообщество или др) вконтакте с привлекательны дизайном, заполнить ее.

2. Развивать группу.

По сути нужен человек, который возьмет на себя раскрутку и администрирование группы, включая ее оформление и дизайн.

Цель мероприятия: постоянно растущий поток новых клиентов из ВК.

Жду от Вас предложений со сроками и стоимостью. Вопросы, если есть.

Плюс:

1. Ваши работы по дизайну групп ВК

2. Ваше портфолио-кейсы по раскрутке групп

3. Какие результаты будут по продвижению группы - За неделю, месяц, 3 месяца?