Нужно 10 постов на тематических форумах по строительству/архитектуре/дизайну домов с любой кликабельной и видной даже незарегистрированным посетителям ссылкой (можно nofollow, это неважно) на продвигаемый сайт.

Регион форумов — любой. Тексты сообщений — любые на ваше усмотрение, но текст должен быть естественным и не рекламным, чтобы сообщение прошло модерацию и не было удалено как спам.

Ссылки безанкорные — просто линк на главную или любую другую страницу сайта.

Оплата по факту размещения через 4-5 дней после размещения (для прохождения модерации).

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