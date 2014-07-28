Копипаст с интернет-магазина в группу ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен6 заявок206 просмотров

Требуется скопировать товары с интернет магазина и добавить в группу ВК по шаблону:

2-3 фото

Название.Описание.

Материал.

Цена.

Ссылка на товар

*загружать картинки в ручную не требуется, ВК сам их парсит

*Стоимость копипаста 1 товара 30-40р.

Жду Ваших предложений

11 лет назад
DaImeR
Дамир 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Алексей показал себя ответственным, понимающим, внимательным и исполнительным. Без вопросов исправил то что я забыл и не указал в ТЗ
Очень добросовестный заказчик. Поняли друг друга с полу слова. Оплата за работу была произведена в сроки, как и часть предоплаты. Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад