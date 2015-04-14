Раскрутка группы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок186 просмотров

Необходимо раскрутить группу http://vk.com/sledstvye (или сделать новую) на передачи Следствие вели и криминальная Россия, оживить интересной тематической информацией и добавить 1000 - 2000 участников (реальных). ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ...

P.S. Если все понравится, продолжим сотрудничество как минимум еще на 2 группы!

11 лет назад
cvz
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$100
30 дней
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Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)