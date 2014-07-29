SMO-специалист

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок289 просмотров

Нужен человек, для раскрутки группы(групп) ЦА , для совместного сотрудничества. Нужно будет наполнять, продвигать, раскручивать тематическую группу. Возможно работа и не над одной группой.

Работа выгодная..

Жду предложений...

11 лет назад
Rdnaskelo1
Шевцов 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров