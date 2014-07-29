Сфера деятельности: Без опыта, студенты График работы: Удалённая работа Требуемый опыт работы: Не имеет значения Требования: интернет; компьютер или то,что с систeмой aндроид ; внимательность, ответственность, грамотная речь, общительность, стрессоустойчивость, вежливость; ...
SMO-специалист
Нужен человек, для раскрутки группы(групп) ЦА , для совместного сотрудничества. Нужно будет наполнять, продвигать, раскручивать тематическую группу. Возможно работа и не над одной группой.
Работа выгодная..
Жду предложений...
Заявки фрилансеров
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