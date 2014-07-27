Сфера деятельности: Без опыта, студенты График работы: Удалённая работа Требуемый опыт работы: Не имеет значения Требования: интернет; компьютер или то,что с систeмой aндроид ; внимательность, ответственность, грамотная речь, общительность, стрессоустойчивость, вежливость; ...
Требуется продвинуть на форумах Москвы фирму н/п.
Дорогие друзья!!! У кого есть навыки в продвижении фирмы натяжных потолков по Москве и области, желательно высоко посещаемых ресурсах, пожалуйста откликнитесь. Будем обсуждать продвижение и накрутку отзывов для начала, а потом просто проводить поддержку.
Желательно человек должен иметь команду, оплата будет производиться как за отзывы, так и за действия потенциальных заказчиков.
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