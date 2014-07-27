Требуется продвинуть на форумах Москвы фирму н/п.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки157 просмотров

Дорогие друзья!!! У кого есть навыки в продвижении фирмы натяжных потолков по Москве и области, желательно высоко посещаемых ресурсах, пожалуйста откликнитесь. Будем обсуждать продвижение и накрутку отзывов для начала, а потом просто проводить поддержку.

Желательно человек должен иметь команду, оплата будет производиться как за отзывы, так и за действия потенциальных заказчиков.

11 лет назад
hristov
Денис 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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