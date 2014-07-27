Нужно 10 постов на тематических форумах по строительству/архитектуре/дизайну домов с любой кликабельной и видной даже незарегистрированным посетителям ссылкой (можно nofollow, это неважно) на продвигаемый сайт. Регион форумов — любой. Тексты сообщений — ...
Регистрация и создание групп в соц сетях
Необходимо
1) Регистрация и создание групп в соц сетях и наполнять новостями 100 новостей
2) вариант а)наполнять новостями будут даны исполнителю
3)вариант б)наполнять новостями, новости исполнитель ищет сам
Укажите пожалуйста сроки и стоимость.
З.Ы.
разные соц.сети — постить одинаковые 100 новостей. т.е. берем 1 статью и постим на указанных сетях в созднных группах. потом так каждую следующую статью.
сколько групп нужно создать? 1 группу в каждой сети. это группа по продвижению рекламных услуг.
на каких соц.сетях? - давайте возьмем пока три сети вконтакте, одноклассники и фесбук.
какой бюджет или оплата за 1 новость? предложите свой бюджет, этот вопрос я и задаю в проекте, какая цена а) за одну новость,б) за все новости.
какая тематика? тематика рекламные услуги, производство рекламной продукции
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