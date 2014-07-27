Необходимо

1) Регистрация и создание групп в соц сетях и наполнять новостями 100 новостей

2) вариант а)наполнять новостями будут даны исполнителю

3)вариант б)наполнять новостями, новости исполнитель ищет сам

Укажите пожалуйста сроки и стоимость.

З.Ы.

разные соц.сети — постить одинаковые 100 новостей. т.е. берем 1 статью и постим на указанных сетях в созднных группах. потом так каждую следующую статью.

сколько групп нужно создать? 1 группу в каждой сети. это группа по продвижению рекламных услуг.

на каких соц.сетях? - давайте возьмем пока три сети вконтакте, одноклассники и фесбук.

какой бюджет или оплата за 1 новость? предложите свой бюджет, этот вопрос я и задаю в проекте, какая цена а) за одну новость,б) за все новости.

какая тематика? тематика рекламные услуги, производство рекламной продукции