Есть три группы в ВК и ФБ. Требуется создание уникального контента для каждой из групп. Так же нужны идеи нескольких конкурсов и опросы по теме. Детальные подробности выбранному исполнителю. Оплата Webmoney или Приват24.
Приглашение на бесплатный вебинар
Требуются специалисты по трафику из интернета. Тема вебинара: "Профессиональный интернет-магазин за 1 час! Легко!" Вебинар проходит ежедневно в 20:00, к этому времени и надо пригласить желающих посетить вебинар.
Всем предоставляем личный кабинет, для точного отслеживания эффективности рекламной компании и т.д.
Обязанности:
- Привлекать большой поток целевых посетителей.
- Увеличить количество подписчиков и клиентов.
- Выполнение задач в срок.
Требования:
- Способность планировать свое рабочее время.
- Способность принимать решения самостоятельно.
- 100% ответственность в работе.
- Нам важна работа именно на результат, за это мы готовы платить очень хорошие деньги!
Условия:
- Удаленная работа.
- Гибкий график.
- Долгосрочное сотрудничество.
Дополнительные выгоды от работы в нашей команде:
- Бесплатное прохождение всех наших онлайн и оффлайн тренингов.
- Бесплатное обучение и возможность профессионального и личностного роста.
- Вы получите бесценный опыт и знания совершенно бесплатно.
- Профессиональный и дружный коллектив.
- Мы предлагаем вам именно ПАРТНЕРСТВО.
- Возможность поучаствовать в очень масштабных проектах (разумеется не сразу, если докажете, что готовы это потянуть).
Заявки фрилансеров
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