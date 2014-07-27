Приглашение на бесплатный вебинар

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки174 просмотра

Требуются специалисты по трафику из интернета. Тема вебинара: "Профессиональный интернет-магазин за 1 час! Легко!" Вебинар проходит ежедневно в 20:00, к этому времени и надо пригласить желающих посетить вебинар.

Всем предоставляем личный кабинет, для точного отслеживания эффективности рекламной компании и т.д.

Обязанности:

- Привлекать большой поток целевых посетителей.

- Увеличить количество подписчиков и клиентов.

- Выполнение задач в срок.

Требования:

- Способность планировать свое рабочее время.

- Способность принимать решения самостоятельно.

- 100% ответственность в работе.

- Нам важна работа именно на результат, за это мы готовы платить очень хорошие деньги!

Условия:

- Удаленная работа.

- Гибкий график.

- Долгосрочное сотрудничество.

Дополнительные выгоды от работы в нашей команде:

- Бесплатное прохождение всех наших онлайн и оффлайн тренингов.

- Бесплатное обучение и возможность профессионального и личностного роста.

- Вы получите бесценный опыт и знания совершенно бесплатно.

- Профессиональный и дружный коллектив.

- Мы предлагаем вам именно ПАРТНЕРСТВО.

- Возможность поучаствовать в очень масштабных проектах (разумеется не сразу, если докажете, что готовы это потянуть).

11 лет назад
wosais
Иван 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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