Менеджер по работе с форумами

Дорогие друзья!!! У кого есть навыки в продвижении фирмы натяжных потолков по Москве и области, желательно высоко посещаемых ресурсах, пожалуйста откликнитесь. Будем обсуждать продвижение и накрутку отзывов для начала, а потом просто проводить поддержку. ...