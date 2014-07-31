Менеджер по работе с форумами

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки195 просмотров

Для продвижения рыболовного интернет-магазина требуется менеджер по работе с форумами.

Задачи:

- подготовка материалов для размещение

- ежедневный постинг

- ежедневная отчетность

Пример: http://harp.valor.ua/bb/viewtopic.php?f=42&t=19180

Всего около 20 форумов.

11 лет назад
pinkovskiy
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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