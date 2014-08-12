Создание контента для групп в ВК и ФБ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен12 заявок232 просмотра

Есть три группы в ВК и ФБ. Требуется создание уникального контента для каждой из групп. Так же нужны идеи нескольких конкурсов и опросы по теме. Детальные подробности выбранному исполнителю. Оплата Webmoney или Приват24.

11 лет назад
lazarev911
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
14 дней назад
11 лет назад
$200
10 дней
Весь объем работ выполнен, как и договаривались. Сотрудничеством доволен. По мере необходимости буду обращаться. Рекомендую как хорошего специалиста.
Понятно поставлена задача, работа принята и оплачена в срок. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
14 дней назад
11 лет назад

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