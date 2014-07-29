Требуются специалисты по трафику из интернета. Тема вебинара: "Профессиональный интернет-магазин за 1 час! Легко!" Вебинар проходит ежедневно в 20:00, к этому времени и надо пригласить желающих посетить вебинар. Всем предоставляем личный кабинет, для точного ...
Разместить ссылку на группу на бесплатных сайтах
Продвигается группа ВК, для вывода в топ в поиске нужно разместить ссылку на группу на других бесплатных сайтах (блоги, порталы, дневники типа http://www.diary.ru/ и тд.). Вообщем мне нужно размещение ссылки группы с текстом на площадках, которые помогут группе подрасти в поиске. Кидайте заявки.
Кол-во площадок не важно, главное что бы качественные были с трастом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть три группы в ВК и ФБ. Требуется создание уникального контента для каждой из групп. Так же нужны идеи нескольких конкурсов и опросы по теме. Детальные подробности выбранному исполнителю. Оплата Webmoney или Приват24.Завершен11 лет назад
Для продвижения рыболовного интернет-магазина требуется менеджер по работе с форумами. Задачи: - подготовка материалов для размещение - ежедневный постинг - ежедневная отчетность Пример: http://harp.valor.ua/bb/viewtopic.php?f=42&t=19180 ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать 10 постов на форумах (тематика: интернет/софт/хакфорумы) с видной даже незарегистрированным посетителям кликабельной ссылкой. Тексты сообщений — на ваше усмотрение, но текст должен быть естественным и не рекламным, чтобы сообщение прошло ...Завершен11 лет назад
Необходимо 1) Регистрация и создание групп в соц сетях и наполнять новостями 100 новостей 2) вариант а)наполнять новостями будут даны исполнителю 3)вариант б)наполнять новостями, новости исполнитель ищет сам Укажите ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно 10 постов на тематических форумах по строительству/архитектуре/дизайну домов с любой кликабельной и видной даже незарегистрированным посетителям ссылкой (можно nofollow, это неважно) на продвигаемый сайт. Регион форумов — любой. Тексты сообщений — ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Дорогие друзья!!! У кого есть навыки в продвижении фирмы натяжных потолков по Москве и области, желательно высоко посещаемых ресурсах, пожалуйста откликнитесь. Будем обсуждать продвижение и накрутку отзывов для начала, а потом просто проводить поддержку. ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10000
Нужен человек, для раскрутки группы(групп) ЦА , для совместного сотрудничества. Нужно будет наполнять, продвигать, раскручивать тематическую группу. Возможно работа и не над одной группой. Работа выгодная.. Жду предложений...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо раскрутить группу http://vk.com/sledstvye (или сделать новую) на передачи Следствие вели и криминальная Россия, оживить интересной тематической информацией и добавить 1000 - 2000 участников (реальных). ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ... P.S. Если все понравится, продолжим ...Завершен11 лет назад