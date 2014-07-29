Разместить ссылку на группу на бесплатных сайтах

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки178 просмотров

Продвигается группа ВК, для вывода в топ в поиске нужно разместить ссылку на группу на других бесплатных сайтах (блоги, порталы, дневники типа http://www.diary.ru/ и тд.). Вообщем мне нужно размещение ссылки группы с текстом на площадках, которые помогут группе подрасти в поиске. Кидайте заявки.

Кол-во площадок не важно, главное что бы качественные были с трастом.

11 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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