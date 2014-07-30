Размещение бесплатных объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка164 просмотра

Ежедневное размещение объявлений на Авито - от 30 шт.

Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление.

Требование: ответственность и вдумчивость!

Оплата - через WebMoney

11 лет назад
Yaroslava84
Ярослава 
41 год
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен помощник социального менеджера

    Ищем помощника соц. менеджера для продвижения в Одноклассниках, ВК, Моем мире. Работа достаточно простая, берем студентов у которых есть 2-3 свободного часа времени в день. Через месяц если будете ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SMM-специалист

    $140

    Ведение до 15 направленных инстаграм аккаунтом (заполнение до 5 фотографий в день, фоловинг и оценки других фотографий людей, работа с комментариями и общением) 5000 руб в месяц начало. При хорошем результате - ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен SMM специалист на постоянной основе

    Для продвижения проектов в соц сетях Нужен SMM специалист на постоянной основе. Все вопросы в личной переписке. Цена договорная. Работы много. Проекты : женская тематика, инфобизнес, иностранные языки, дом. Жду от ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SMM продвижение на Европу (Англия, Франция и тд)

    $1000

    Есть интернет-магазин брендовой одежды и обуви, интересует продвижение в соц. сетях. Ребят, сразу обозначу, подписчики аля "боты", "офферы" и тд не интересуют. В заявках хочу увидеть четкое понимание того, что нужно сделать, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить ссылку на группу на бесплатных сайтах

    $15

    Продвигается группа ВК, для вывода в топ в поиске нужно разместить ссылку на группу на других бесплатных сайтах (блоги, порталы, дневники типа http://www.diary.ru/ и тд.). Вообщем мне нужно размещение ссылки группы с текстом на площадках, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приглашение на бесплатный вебинар

    $100

    Требуются специалисты по трафику из интернета. Тема вебинара: "Профессиональный интернет-магазин за 1 час! Легко!" Вебинар проходит ежедневно в 20:00, к этому времени и надо пригласить желающих посетить вебинар. Всем предоставляем личный кабинет, для точного ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание контента для групп в ВК и ФБ

    $250

    Есть три группы в ВК и ФБ. Требуется создание уникального контента для каждой из групп. Так же нужны идеи нескольких конкурсов и опросы по теме. Детальные подробности выбранному исполнителю. Оплата Webmoney или Приват24.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Менеджер по работе с форумами

    Для продвижения рыболовного интернет-магазина требуется менеджер по работе с форумами. Задачи: - подготовка материалов для размещение - ежедневный постинг - ежедневная отчетность Пример: http://harp.valor.ua/bb/viewtopic.php?f=42&amp;t=19180 ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 10 постов на форумах

    Необходимо написать 10 постов на форумах (тематика: интернет/софт/хакфорумы) с видной даже незарегистрированным посетителям кликабельной ссылкой. Тексты сообщений — на ваше усмотрение, но текст должен быть естественным и не рекламным, чтобы сообщение прошло ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад