Нужен SMM специалист на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки148 просмотров

Для продвижения проектов в соц сетях Нужен SMM специалист на постоянной основе.

Все вопросы в личной переписке.

Цена договорная.

Работы много. Проекты : женская тематика, инфобизнес, иностранные языки, дом.

Жду от вас сообщений.

С ув Елена.

11 лет назад
almaz100
Елена 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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