Нужен помощник социального менеджера

Ищем помощника соц. менеджера для продвижения в Одноклассниках, ВК, Моем мире.

Работа достаточно простая, берем студентов у которых есть 2-3 свободного часа времени в день.

Через месяц если будете активны, задавать много вопросов, быстро все схватывать, сделаем менеджерами соц. сетей и будем искать помощника уже вам.

З/П – по договоренности

Работать 5 дней в неделю по 2-3 часа в день

Подробнее об обязанностях: yadi.sk/d/NXfeeVDDYejzJ