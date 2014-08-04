Нужно добавить не менее 1000 пользователей ( реальных живых людей) по критериям пол, страна, город в группу. Вознаграждение 100$.
Продвижение группы VK
Новая группа развлекательной тематики, а именно реалити-квест.
Ищем человека для КОМПЛЕКСНОЙ работы над группой.
В обязанности входит:
Заполнение контентом, проведение конкурсов, акций, опросов.
Коммуникации с аудиторией
Раскрутка группы в целом
Оплата услуг по договорённости.
Только люди с опытом и скайпом.
Оставляйте ваши контакты.
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