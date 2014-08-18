Продвижение новой группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен17 заявок352 просмотра

Новая группа ВКонтакте -является группой совершенно нового сайта. Тематика - "Искусство и окружающий нас Мир".

Требуется продвижение, наполнение материалом и привлечение новых пользователей.

В общем, нужно с нуля поднять группу.

Кто возьмётся?

Сразу пишите свои расценки.

Оплата Webmoney

11 лет назад
GuAn
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Крайне доволен работой Богдана. Работу выполняет строго в срок, всегда на связи, очень комуникабелен. Это именно то что я искал, всем рекомендую!
Рекомендую Андрея, как отличного заказчика. Оплата моментальная, постановка задачи и цели четкая и ясная.
SEMaximum
Микитюк 
32 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$75
30 дней
Очень доволен работой Елены! Пунктуальна, аккуратна и самое главное - это прекрасное отношение Елены к работе. Всем рекомендую, однозначно! P.S. Елена надеюсь что еще не раз и не два буду иметь с Вами дело. Еще раз огромное спасибище за сделанную работу!
Андрей - отличный и ответственный заказчик, очень рада что мы работали с ним столько времени. Всегда на связи, своевременно и без напоминаний оплачивает работу, готов к экспериментам и новым идеям. Очень надеюсь, что еще не раз поработаем вместе!)

Заявки фрилансеров

La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
SEMaximum
Микитюк 
32 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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