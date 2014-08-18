Продвижение новой группы ВКонтакте

Очень доволен работой Елены! Пунктуальна, аккуратна и самое главное - это прекрасное отношение Елены к работе. Всем рекомендую, однозначно! P.S. Елена надеюсь что еще не раз и не два буду иметь с Вами дело. Еще раз огромное спасибище за сделанную работу!