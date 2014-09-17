Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Соблюдение взятых обязательств. Наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Заказчик вежливый, всегда на связи, оплата своевременная.
$75
10 баллов
9 лет назад
Очень доволен работой Елены! Пунктуальна, аккуратна и самое главное - это прекрасное отношение Елены к работе. Всем рекомендую, однозначно! P.S. Елена надеюсь что еще не раз и не два буду иметь с Вами дело. Еще раз огромное спасибище за сделанную работу!
Ответный отзыв
Андрей - отличный и ответственный заказчик, очень рада что мы работали с ним столько времени. Всегда на связи, своевременно и без напоминаний оплачивает работу, готов к экспериментам и новым идеям. Очень надеюсь, что еще не раз поработаем вместе!)
$100
10 баллов
9 лет назад
Большое спасибо! Получил развернутый отчет + ответы на последующие вопросы. Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - моментальная оплата, всегда на связи, приятный и легкий в общении. Надеюсь на сотрудничество и в будущем!
Социальные сети (SMM и SMO)
2 отзыва
от $70
от 30 дней
#35
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $100
#175