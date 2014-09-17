SEMaximum

Микитюк SEMaximum

 
30 летУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
NicVas
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Прогнать интмаг белья вконтакте
Соблюдение взятых обязательств. Наилучшие рекомендации.
Спасибо за сотрудничество! Заказчик вежливый, всегда на связи, оплата своевременная.
Ответный отзыв
GuAn
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Продвижение новой группы ВКонтакте
Очень доволен работой Елены! Пунктуальна, аккуратна и самое главное - это прекрасное отношение Елены к работе. Всем рекомендую, однозначно! P.S. Елена надеюсь что еще не раз и не два буду иметь с Вами дело. Еще раз огромное спасибище за сделанную работу!
Андрей - отличный и ответственный заказчик, очень рада что мы работали с ним столько времени. Всегда на связи, своевременно и без напоминаний оплачивает работу, готов к экспериментам и новым идеям. Очень надеюсь, что еще не раз поработаем вместе!)
Ответный отзыв
anton18
Антон 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Аудит сайта
Большое спасибо! Получил развернутый отчет + ответы на последующие вопросы. Все отлично, рекомендую!
Отличный заказчик - моментальная оплата, всегда на связи, приятный и легкий в общении. Надеюсь на сотрудничество и в будущем!
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
2 отзыва
от $70
от 30 дней
#35
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $100
#175