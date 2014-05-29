Умею и хочу работать

Образование высшее.

Имею многолетний опыт создания, наполнения, организации и ведения сайтов различной тематики, опыт организации различных сообществ.

Каждый новый проект ВСЕГДА привлекал к себе много внимания и большое количество людей.

Особое предпочтение отдаю авторству, модерированию и ведению вебресурсов, разделов, написанию постов, статей и созданию новых разделов и блоков на различную тематику.

Так же отдаю предпочтение написанию простых и сложных текстов, статей. Ну по крайней мере это у меня очень неплохо получается.

Ну и конечно копирайтинг, куда же без него? :)

В общем, весьма творческая личность, готовая не столько за деньги, сколько за идею влиться в осуществление новых, интересных проектов.

Однако, при всём этом, переборчив. Считаю что если во что то погружаться, то погружаться с головой. По этому, если включаюсь в проект, то нахожусь там до конца, не отвлекаясь не на что другое.