GuAn

Андрей GuAn

 
49 летРоссия/Самара
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Умею и хочу работать

Образование высшее.

Имею многолетний опыт создания, наполнения, организации и ведения сайтов различной тематики, опыт организации различных сообществ.

Каждый новый проект ВСЕГДА привлекал к себе много внимания и большое количество людей.

Особое предпочтение отдаю авторству, модерированию и ведению вебресурсов, разделов, написанию постов, статей и созданию новых разделов и блоков на различную тематику.

Так же отдаю предпочтение написанию простых и сложных текстов, статей. Ну по крайней мере это у меня очень неплохо получается.

Ну и конечно копирайтинг, куда же без него? :)

В общем, весьма творческая личность, готовая не столько за деньги, сколько за идею влиться в осуществление новых, интересных проектов.

Однако, при всём этом, переборчив. Считаю что если во что то погружаться, то погружаться с головой. По этому, если включаюсь в проект, то нахожусь там до конца, не отвлекаясь не на что другое.

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Отзывы заказчиков
kviv
62 годаБолгария
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Посты для сайта об искусстве и творчестве
Ответственный, адекватный, увлеченный, со зрелым подходом, надежный. Приятно работать и общаться.
Очень внимательный Заказчик. Всегда корректные ТЗ. Гибкий подход, обходительность и терпение. Проекты всегда увлекательны и познавательны. Рад что получил возможность выполнять работы для такого адекватного Заказчика. Всем рекомендую, не пожалеете!
Ответный отзыв
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Постинг на трастовых форумах
Андрей приятно удивил качеством исполнения работы, энтузиазмом, креативным подходом к делу. Живой, эмоциональный стиль общения на тщательно отобранных площадках, постоянно на связи. Только приятные впечатления от сотрудничества.
Замечательная и очень пунктуальная Заказчица, всегда вовремя оплачивает сделанную работу. Очень гибкая и понимающая. Рад что мне посчасливилось начать сотрудничать с таким замечательным человеком.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга