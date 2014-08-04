Требуется ведение групп Вконтакте, Одноклассниках на Фейсбуке, 2-3 постинга ежедневно + рассылка приглашений. Укажите стоимость работ в месяц.
Участники в группу вк
Нужно 100 живых участников в группу по критериям Москва, Жен.
Только 100 и только живые.
Тематика косметика.
Оплата по факту на Яндекс деньги.
Пишите цену.
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