Ведение групп

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок242 просмотра

Требуется ведение групп Вконтакте, Одноклассниках на Фейсбуке, 2-3 постинга ежедневно + рассылка приглашений. Укажите стоимость работ в месяц.

11 лет назад
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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