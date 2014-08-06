Сфера – видеопроизводство (в основном, корпоративное видео), регион – Москва. По оплате: 6000/мес за ведение групп + возможны дополнительные заказы на раскрутку видеороликов в Youtube и соц.сетях. Это будет оплачиваться отдельно. Мы нацелены ...
Продвижение VK, Одноклассники, ответы Mail ru
Суть задачи: на сайте ежедневно выходят новости о мобильных устройствах.
Необходимо искать группы по тематике новости и публиковать там ссылки на новость.
Например в группу о Samsung Galaxy S5
Пишите ваши цены за 10 публикаций ссылок.
Заявки фрилансеров
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