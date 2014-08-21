Продвижение сайта с помощью яндекс почты

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки179 просмотров

Нужен человек с опытом в сфере рекламы. Работа заключается в написании отзывов с яндекс почты. Должны быть учтены условия в написании текста. Яндекс почтам должно быть не менее 3 месяцев. Требуется 8 отзывов

11 лет назад
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$10
2 дня
отличный специалист, все задачи, которые были поставлены выполняет, еще плюс и помогает мне безвозмездно в некоторых делах по сайту, надеюсь на долгое сотрудничество. рекомендую всем кому надо поднять сайт с нуля
Хороший заказчик! Поставила понятно ТЗ!_) Приятно работать с такими людьми, советую_)

Заявки фрилансеров

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад