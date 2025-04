Регистрация через Facebook

1. Переходите по ссылке https://launch.stellar.org/#/register

2. Заполняете форму и регистрируйтесь на сайте.

3. Кликаете "Receive your first stellars on us! Log in with Facebook", откроете окно для входа в Facebook. Входите под свим аккаунтом. Должно появиться Claim now, нажимаете по нему, вверху страницы вместо ноля должно стать 500.

4. Если всё проходит успешно, указываете в заявке логин и пароль от сайта, а так же ваш WMZ кошелек.

Электропочту заполнять категорически не надо!

Одна регистрация = один аккаунт Facebook.

Оплата в течении 24 часов.