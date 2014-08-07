Реклама в Инстаграме

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки164 просмотра

Нужно привлечение таргетированных пользователей в инстаграме, нужно в ручном режиме поставить лайки, опыт не требуется. Обязательно нужен телефон с установленным приложением инстаграма.

Присылайте скайп для переписки

11 лет назад
lexxcorp
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров