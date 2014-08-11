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Набор подписчиков для паблика Вконтакте
Задание:
Для нового паблика в VK требуется набор целевых подписчиков.
Тематика паблика – Полезные советы для женщин .
Аудитория: Девушки, жители Россия в возрасте от 18 до 45 лет с обязательным интересом в данной тематике (можно приглашать участников из уже существующих пабликов на данную тему).
При хорошем выполнении условии возможны долгосрочные сотрудничества на взаимовыгодных условиях.
Цена за определенное количество подписчиков договорная, оплата могу производить через Web Money, PayPal, Приват 24, банковские переводы на счет.E-mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
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