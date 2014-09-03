Нужен специалист по продвижению vkontakte instagra

Необходимо комплексное продвижение группы вконтакте и аккаунта в instagram. Договариваться с пабликами, отвечать на вопросы, выкладывать фотографии, обновлять сообщества, писать статьи

Нужен специалист по продвижению групп, сообществ и мероприятий вконтакте 4-5 и 1 аккаунта инстаграмм.

Раскрутка должна идти различными методами.

Исключаются нелегальные методы и техники накрутки.

ВКОНТАКТЕ: Требуется комплексная раскрутка, где вы разрабатываете свою концепцию увеличения кол-ва

подписчиков группы. Даете сами таргет рекламу вконтакте, постите посты в группах, приглашаете целевую аудиторию вступить в группу.

ИНСТАГРАМ: Требуется выкладывать фотографии, брать отзывы, договариваться с пабликами, проводить акции, искать рекомендации.

Отчеты и анализы раскрутки будут детально рассматриваться и проверяться, поэтому отдаем предпочтение только отличным специалистам в данном вопросе.

Если сотрудничество будет взаимным, то готовы взять вас на постоянную месячную работу с заранее договоренным окладом.