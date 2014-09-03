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Нужен специалист по продвижению vkontakte instagra
Необходимо комплексное продвижение группы вконтакте и аккаунта в instagram. Договариваться с пабликами, отвечать на вопросы, выкладывать фотографии, обновлять сообщества, писать статьи
Нужен специалист по продвижению групп, сообществ и мероприятий вконтакте 4-5 и 1 аккаунта инстаграмм.
Раскрутка должна идти различными методами.
Исключаются нелегальные методы и техники накрутки.
ВКОНТАКТЕ: Требуется комплексная раскрутка, где вы разрабатываете свою концепцию увеличения кол-ва
подписчиков группы. Даете сами таргет рекламу вконтакте, постите посты в группах, приглашаете целевую аудиторию вступить в группу.
ИНСТАГРАМ: Требуется выкладывать фотографии, брать отзывы, договариваться с пабликами, проводить акции, искать рекомендации.
Отчеты и анализы раскрутки будут детально рассматриваться и проверяться, поэтому отдаем предпочтение только отличным специалистам в данном вопросе.
Если сотрудничество будет взаимным, то готовы взять вас на постоянную месячную работу с заранее договоренным окладом.
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