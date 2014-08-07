Продвижение в инстаграм

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок173 просмотра

Нужно продвигать инстаграммы. 5 фотографий в день с добавлением хештегов и людей. Только целевых людей по городу.

От 10 инстаграмов по началу. Фотографии ссылки предоставим.

11 лет назад
winsloy
Иван 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров