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SMM менеджер в команду
Здравствуйте!
Для постоянного сотрудничества ищем SMM менеджера, которому интересна тема здоровья.
Основные задачи:
ведение групп нескольких компаний в социальных сетях ( около 6 разных групп медицинских клиник)
написание постов
работа над привлечением пользователей в групп (никаких накруток и ботов, естественный прирост интересующихся пользователей)
Сотрудника ищем на полную занятость, на постоянную работу в команде ( поэтому не рассматриваем предложения smm компаний)
От вас жду предложений по стоимости и небольшрй рассказ о себе.
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