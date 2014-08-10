SMM менеджер в команду

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок243 просмотра

Здравствуйте!

Для постоянного сотрудничества ищем SMM менеджера, которому интересна тема здоровья.

Основные задачи:

ведение групп нескольких компаний в социальных сетях ( около 6 разных групп медицинских клиник)

написание постов

работа над привлечением пользователей в групп (никаких накруток и ботов, естественный прирост интересующихся пользователей)

Сотрудника ищем на полную занятость, на постоянную работу в команде ( поэтому не рассматриваем предложения smm компаний)

От вас жду предложений по стоимости и небольшрй рассказ о себе.

Написание постов
11 лет назад
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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