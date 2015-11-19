Разместить объявления на Авито

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Разместить объявления на Авито 100 шт.

Задача: скопировать текст, подобрать 1 картинку и разместить объявление.

Требование: ответственность и вдумчивость!

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8 лет назад
Yaroslava84
Ярослава 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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