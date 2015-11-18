Постинг на форумах, в соцсетях.

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Ищу постера для постинга на форумах.

 

Опыт работы обязателен. Подборплощадок по ТЗ самостоятельный.

Требования к постам:

·        грамотность

·        попадание втему

·        естественность

·        не менее 200символов.

 

Жду ваших ставок. Просьба указывать цену за пост с активной ссылкой на форумах (не за день работы) и в за пост в соцсетях. ТЗ заинтересовавшимся вышлю.

 

Всем добра

8 лет назад
Nataliya_Zorina
Наталья 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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