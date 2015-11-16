Контент-менеджер - разово разместить 300 текстов

CMS Extasy, нужно отредактировать текст (выделить подзаголовки, списки), найти минимум 2 фотографии, желательно найти 1 видео, проставить 5 ссылок в конце и в середине статьи на смежные работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет:
- найти и отобрать копирайтеров;
- заказать тексты на бирже;
- проверить и разместить тексты;
- оформить их;
- заполнить SEO-теги.
Объём работы: 300 материалов примерно по 4-6К символов каждый.
Оплата: 10500 рублей (на контент отдельный бюджет).
Срок: 45 дней.
Требования:
- (ВАЖНО) Грамотное знание русского языка.
- (ВАЖНО) Вы должны уметь находить копирайтеров, чтобы уже через 5 дней у вас была обойма исполнителей для написания текстов
- Базовые знания html на уровне "оформить подзаголовок тегом h2"
- Ответственность
- Умение разместить материалы через админку Wordpress
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