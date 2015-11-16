Наполнить каталог сайта по дверям

CMS Extasy, нужно отредактировать текст (выделить подзаголовки, списки), найти минимум 2 фотографии, желательно найти 1 видео, проставить 5 ссылок в конце и в середине статьи на смежные работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить тридцатью шестью дверьми, каталог сайта – grondi.by/projects/doors
Размер картинки двери – 364x490px
Алгоритм выполнения задачи, следующий:
1. Нужно выбрать 36 дверей на сайте, в различных ценовых категориях – art-freedom.by/catalog -> Межкомнатные двери.
2. В категории "МД", выбрать двери в следующем порядке
2.1. По 3 двери в категориях: "МДФ серии Модерн", "Двери ПВХ", "МДФ Ламинированный"
2.2. 18 в категории – "Экошпон"
2.3. По 3 двери в категориях: "Ольха шпонированная", "Массив сосны окрашенный", "Массив шпонированный"
3. Заполнить "Лист3" excel-таблицы*, значения которые необходимо заполнять
3.1. Title – название двери
3.2. Link – ссылка на дверь на сайте art-freedom.by
3.3. Image – обработанная картинка, со значением "ImageID", типа – images/massiv1.jpg
3.4. ImageID – значение "Material+1" (к примеру – "massiv1")
3.5. Material – идентификатор материала (massiv, plastik, mdf, pvc – ПВХ, cpl – экошпон)
3.6. MaterialText – текст, который появляется при наведении на дверь, должен содержать название двери, материал и короткую характеристику (при наличии на сайте-доноре)
3.7. Price – цена двери
3.8. ID – предыдущее значение + 1, начинать с единицы.
*Примечание – к задаче прикреплен .xlsx файл, из которого допускается использование данных, необходимо, что бы двери, которые существуют в "Лист2" не использовались.
4. Для каждой двери нужно найти картинки хорошего качества
5. Картинку нужно обработать в размере – 364x490px
6. Внести данные в data.json*
6.1. Добавление материалов, происходит подобным образом*:
{
"products": [
{
"Title": "Дверь №1",
"Size": "",
"Link": "",
"Image": "images/d2.jpg",
"Material": "plastik",
"MaterialText" : "ДСП. Фурнитура GTV",
"Color": "biege",
"Price": 4000000,
"Id": 1
},
{
"Title": "Дверь №2",
"Size": "",
"Link": "",
"Image": "images/d3.jpg",
"Material": "plastik",
"MaterialText" : "Пластик. Фуринтура
Китай + Metabox (GTV)",
"Color": "biege",
"Price": 4500000,
"Id": 2
},
{
}
*Примечание – информация по значениям "Size", "Link" и data.json будет дана исполнителю.
Пишите время исполнения задачи и стоимость.
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