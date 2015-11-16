Наполнить каталог сайта по дверям

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Необходимо наполнить тридцатью шестью дверьми, каталог сайта – grondi.by/projects/doors 

Размер картинки двери – 364x490px 

Алгоритм выполнения задачи, следующий: 

1. Нужно выбрать 36 дверей на сайте, в различных ценовых категориях – art-freedom.by/catalog -> Межкомнатные двери. 

2. В категории "МД", выбрать двери в следующем порядке 

2.1. По 3 двери в категориях: "МДФ серии Модерн", "Двери ПВХ", "МДФ Ламинированный" 

2.2. 18 в категории – "Экошпон" 

2.3. По 3 двери в категориях: "Ольха шпонированная", "Массив сосны окрашенный", "Массив шпонированный" 

3. Заполнить "Лист3" excel-таблицы*, значения которые необходимо заполнять 

3.1. Title – название двери 

3.2. Link – ссылка на дверь на сайте art-freedom.by 

3.3. Image – обработанная картинка, со значением "ImageID", типа – images/massiv1.jpg 

3.4. ImageID – значение "Material+1" (к примеру – "massiv1") 

3.5. Material – идентификатор материала (massiv, plastik, mdf, pvc – ПВХ, cpl – экошпон) 

3.6. MaterialText – текст, который появляется при наведении на дверь, должен содержать название двери, материал и короткую характеристику (при наличии на сайте-доноре) 

3.7. Price – цена двери 

3.8. ID – предыдущее значение + 1, начинать с единицы. 

*Примечание – к задаче прикреплен .xlsx файл, из которого допускается использование данных, необходимо, что бы двери, которые существуют в "Лист2" не использовались.  

4. Для каждой двери нужно найти картинки хорошего качества 

5. Картинку нужно обработать в размере – 364x490px 

6. Внести данные в data.json* 

6.1. Добавление материалов, происходит подобным образом*: 

"products": [ 

"Title": "Дверь №1", 

"Size": "", 

"Link": "", 

"Image": "images/d2.jpg", 

"Material": "plastik", 

"MaterialText" : "ДСП. Фурнитура GTV", 

"Color": "biege", 

"Price": 4000000, 

"Id": 1 

}, 

"Title": "Дверь №2", 

"Size": "", 

"Link": "", 

"Image": "images/d3.jpg", 

"Material": "plastik", 

"MaterialText" : "Пластик. Фуринтура  

Китай + Metabox (GTV)", 

"Color": "biege", 

"Price": 4500000, 

"Id": 2 

}, 

}

*Примечание – информация по значениям "Size", "Link" и data.json будет дана исполнителю. 

Пишите время исполнения задачи и стоимость.

8 лет назад
4karabas
Аскар 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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