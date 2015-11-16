Наполнить каталог сайта по дверям

Необходимо наполнить тридцатью шестью дверьми, каталог сайта – grondi.by/projects/doors

Размер картинки двери – 364x490px

Алгоритм выполнения задачи, следующий:

1. Нужно выбрать 36 дверей на сайте, в различных ценовых категориях – art-freedom.by/catalog -> Межкомнатные двери.

2. В категории "МД", выбрать двери в следующем порядке

2.1. По 3 двери в категориях: "МДФ серии Модерн", "Двери ПВХ", "МДФ Ламинированный"

2.2. 18 в категории – "Экошпон"

2.3. По 3 двери в категориях: "Ольха шпонированная", "Массив сосны окрашенный", "Массив шпонированный"

3. Заполнить "Лист3" excel-таблицы*, значения которые необходимо заполнять

3.1. Title – название двери

3.2. Link – ссылка на дверь на сайте art-freedom.by

3.3. Image – обработанная картинка, со значением "ImageID", типа – images/massiv1.jpg

3.4. ImageID – значение "Material+1" (к примеру – "massiv1")

3.5. Material – идентификатор материала (massiv, plastik, mdf, pvc – ПВХ, cpl – экошпон)

3.6. MaterialText – текст, который появляется при наведении на дверь, должен содержать название двери, материал и короткую характеристику (при наличии на сайте-доноре)

3.7. Price – цена двери

3.8. ID – предыдущее значение + 1, начинать с единицы.

*Примечание – к задаче прикреплен .xlsx файл, из которого допускается использование данных, необходимо, что бы двери, которые существуют в "Лист2" не использовались.

4. Для каждой двери нужно найти картинки хорошего качества

5. Картинку нужно обработать в размере – 364x490px

6. Внести данные в data.json*

6.1. Добавление материалов, происходит подобным образом*:

{

"products": [

{

"Title": "Дверь №1",

"Size": "",

"Link": "",

"Image": "images/d2.jpg",

"Material": "plastik",

"MaterialText" : "ДСП. Фурнитура GTV",

"Color": "biege",

"Price": 4000000,

"Id": 1

},

{

"Title": "Дверь №2",

"Size": "",

"Link": "",

"Image": "images/d3.jpg",

"Material": "plastik",

"MaterialText" : "Пластик. Фуринтура

Китай + Metabox (GTV)",

"Color": "biege",

"Price": 4500000,

"Id": 2

},

{

}

*Примечание – информация по значениям "Size", "Link" и data.json будет дана исполнителю.

Пишите время исполнения задачи и стоимость.