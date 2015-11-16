Раскидать объявление на 30 площадок объявлений по теме ремонт квартир

Заголовок. Ремонт и отделка квартир в Санкт-Петербурге

Компания "Профиль" - мы выполняем ремонтные работы квартир, комнат и офисов.Наша главная задача, сделать свою работу на самом высоком уровне. Мы делаем ремонт не для себя, а для ценных клиентов. Мы знаем, что репутация достигается большим трудом. И испортить её мы не вправе. Мы от себя требуем, наилучшего качества!Работая с нами, Вы будете спокойны за свой ремонт !Наши преимущества:

-Заключаем договор, составляем смету;

-Оплата по факту выполненных работ;

-Гарантия 2 года;

-Русские специалисты;

-Скидки в строительных и отделочных магазинах до 20%С нами работать выгодно!Позвоните к нам сегодня и закажите бесплатную консультацию с выездом мастера на объект!