Добавить некоторые моменты (контент) в сайт на опен карте

Сайт

http://metmi***rspb.ru

ДОбавить вот эти позиции

http://pfeiferrussia.ru/product/kanaty/9-produkty/80-kmdrope.html

http://pfeiferrussia.ru/product/kanaty/9-produkty/80-kmdrope.html

а также добавить страницу со статическим контентом (пустую) сами допишем в нее, назвать ее Доставка, в меню на главной вывести. И убрать нетематически товары с сайта (на главной при этом останутся рекомендуемые но наши, тематические).

Цены рассматриваем только реальные, так как бюджет оч ограничен, сроки за сегодня. Оплата в рублях на яд.