Дать названия товарам в интернет-магазине

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть первый сайт компании - http://www.moiokna.by/ Сейчас запускается второй с аналогичной структурой - http://imperial-okna.by/ В разделе каталога, аналогичному первому http://www.moiokna.by/catalog/ нужно будет найти и добавить фото по темам каталога "окна пвх" , "балконные рамы" , "обшивка вагонкой, пвх" и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данном разделе http://www.artwall.ru/catalog/home-stickers и его подразделах размещено более 1000 товаров. Все они без названия, просто "Наклейка номер".
Необходимо дать смысловые названия. К примеру - наклейка "Скутер", Наклейка "Веселый кот" и т.д.
На выходе нужен просто эксель файл - в первом столбце адрес товара на сайте, во втором - название.
Пишите в предложении сразу стоимость за 100 переименований и срок на эти 100 позиций.
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