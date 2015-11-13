Дать названия товарам в интернет-магазине

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В данном разделе http://www.artwall.ru/catalog/home-stickers и его подразделах размещено более 1000 товаров. Все они без названия, просто "Наклейка номер". 

Необходимо дать смысловые названия. К примеру - наклейка "Скутер", Наклейка "Веселый кот" и т.д.

На выходе нужен просто эксель файл - в первом столбце адрес товара на сайте, во втором - название.

Пишите в предложении сразу стоимость за 100 переименований и срок на эти 100 позиций.

8 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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